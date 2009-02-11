Нужен ли власти народ

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11.02.2009, Олег Кассин: "Порнодельцы действуют совершенно открыто и нагло!"
11.02.2008, Раскруткой имиджа "республики Косово" займутся евреи
11.02.2009, Епископ Иринарх: "Это прямая экспансия против российской государственности"
11.02.2009, Иеромонах Серапион (Митько): "Христианину должен быть чужд ложный оптимизм"
11.02.2009, Дмитрий Рогозин: Саакашвили нужно выдернуть ядовитые зубы
11.02.2009, "Если лукавый разрушит семью - Земле придет конец"
11.02.2009, Наталия Нарочницкая: Депутаты должны быть профессионалами
11.02.2009, Исраэль Шамир: На выборах победили крайние националисты
11.02.2009, Михаил Леонтьев: "Итоги конференции в Мюнхене - убогие"
11.02.2009, Этот день в Русской истории
27.01.2009, Константин Затулин: "Итоги газовой войны подводить еще рано"
27.01.2008, Этот день в Русской истории
27.01.2008, Дмитрий Медведев: "Решения Собора послужат дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества Русской Православной Церкви и государства"
27.01.2009, Андрей Кобяков: Курс рубля будет продолжать падать
27.01.2009, Митрополит Кирилл: "Все, что мы делаем, да будет основано на крепком камени святой веры православной"
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