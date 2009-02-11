Нужен ли власти народ

Олег Кассин: "Порнодельцы действуют совершенно открыто и нагло!"

Православный правозащитник призвал прокурора г. Москвы ликвидировать сеть порноторговли в центре столицы…

Раскруткой имиджа "республики Косово" займутся евреи

Руководство сепартисткого края заключилo соответствующий контракт с израильской фирмой…

Епископ Иринарх: "Это прямая экспансия против российской государственности"

Пермский архиерей призывает положить конец навязыванию "толерантности" русскому народу…

Иеромонах Серапион (Митько): "Христианину должен быть чужд ложный оптимизм"

Заведующий Миссионерским отделом Ярославской епархии считает, что для преодоления кризиса необходимо покаяние…

Дмитрий Рогозин: Саакашвили нужно выдернуть ядовитые зубы

Постпред России при НАТО объяснил, при каких условиях Россия перестанет "наращивать мускулы" в Абхазии и Южной Осетии…

"Если лукавый разрушит семью - Земле придет конец"

Православные священнослужители и муфтий о кризисе традиционной семьи…

Наталия Нарочницкая: Депутаты должны быть профессионалами

Российские политики не довольны работой в парламентах артистов и спортсменов…

Исраэль Шамир: На выборах победили крайние националисты

Известный писатель считает, что парламентские выборы в Израиле ничего не меняют…

Михаил Леонтьев: "Итоги конференции в Мюнхене - убогие"

Известный тележурналист считает, что игнорирование Д.Медведевым и В.Путиным форума по безопасности "характерная черта"…

Этот день в Русской истории

Сегодня мы чтим память Царей Алексея Михайловича, Иоанна V Алексеевича и великого русского поэта А.С.Пушкина…

Константин Затулин: "Итоги газовой войны подводить еще рано"

Парламентарий рассказал о российско-украино-белорусских отношениях в контексте "газового конфликта"…

Этот день в Русской истории

Сегодня, в день 65-летия полного снятия ленинградской блокады, мы вспоминаем Крестовый поход (1907 г.) против революции…

Дмитрий Медведев: "Решения Собора послужат дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества Русской Православной Церкви и государства"

Президент России направил послание делегатам Поместного Собора РПЦ…

Андрей Кобяков: Курс рубля будет продолжать падать

В то же время экономист подчеркнул, что девальвация российской валюты в нынешних условиях не приведет к росту промышленного производства…

Митрополит Кирилл: "Все, что мы делаем, да будет основано на крепком камени святой веры православной"

В Москве, в Храме Христа Спасителя, прошло первое пленарное заседание Поместного Собора…