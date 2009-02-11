Нужен ли власти народ

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Православное информационное агентство "Русская линия"

Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

11.02.2009, Олег Кассин: "Порнодельцы действуют совершенно открыто и нагло!"
Православный правозащитник призвал прокурора г. Москвы ликвидировать сеть порноторговли в центре столицы…

11.02.2008, Раскруткой имиджа "республики Косово" займутся евреи
Руководство сепартисткого края заключилo соответствующий контракт с израильской фирмой…

11.02.2009, Епископ Иринарх: "Это прямая экспансия против российской государственности"
Пермский архиерей призывает положить конец навязыванию "толерантности" русскому народу…

11.02.2009, Иеромонах Серапион (Митько): "Христианину должен быть чужд ложный оптимизм"
Заведующий Миссионерским отделом Ярославской епархии считает, что для преодоления кризиса необходимо покаяние…

11.02.2009, Дмитрий Рогозин: Саакашвили нужно выдернуть ядовитые зубы
Постпред России при НАТО объяснил, при каких условиях Россия перестанет "наращивать мускулы" в Абхазии и Южной Осетии…

11.02.2009, "Если лукавый разрушит семью - Земле придет конец"
Православные священнослужители и муфтий о кризисе традиционной семьи…

11.02.2009, Наталия Нарочницкая: Депутаты должны быть профессионалами
Российские политики не довольны работой в парламентах артистов и спортсменов…

11.02.2009, Исраэль Шамир: На выборах победили крайние националисты
Известный писатель считает, что парламентские выборы в Израиле ничего не меняют…

11.02.2009, Михаил Леонтьев: "Итоги конференции в Мюнхене - убогие"
Известный тележурналист считает, что игнорирование Д.Медведевым и В.Путиным форума по безопасности "характерная черта"…

11.02.2009, Этот день в Русской истории

Сегодня мы чтим память Царей Алексея Михайловича, Иоанна V Алексеевича и великого русского поэта А.С.Пушкина…

27.01.2009, Константин Затулин: "Итоги газовой войны подводить еще рано"
Парламентарий рассказал о российско-украино-белорусских отношениях в контексте "газового конфликта"…

27.01.2008, Этот день в Русской истории
Сегодня, в день 65-летия полного снятия ленинградской блокады, мы вспоминаем Крестовый поход (1907 г.) против революции…

27.01.2008, Дмитрий Медведев: "Решения Собора послужат дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества Русской Православной Церкви и государства"
Президент России направил послание делегатам Поместного Собора РПЦ…

27.01.2009, Андрей Кобяков: Курс рубля будет продолжать падать
В то же время экономист подчеркнул, что девальвация российской валюты в нынешних условиях не приведет к росту промышленного производства…

27.01.2009, Митрополит Кирилл: "Все, что мы делаем, да будет основано на крепком камени святой веры православной"
В Москве, в Храме Христа Спасителя, прошло первое пленарное заседание Поместного Собора…

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Нужен ли власти народ

 